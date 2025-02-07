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Более 31 тыс. литров крови сдали доноры Тюменской области за год

Общество, 16:16 07 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 31 тыс. литров крови сдали 21 тыс. жителей Тюменской области за 2024 г. Доноров стало на 3,5 тыс. больше, совокупно они выполнили более 53 тыс. донаций крови и ее компонентов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Хочется сказать огромное спасибо всем донорам за то, что продолжаете творить доброе дело. Вы помогаете людям в нелёгких жизненных ситуациях, даруя надежду на выздоровление и счастливую жизнь. Ваш поступок вызывает глубокое чувство уважения", - отметил главный врач Тюменской областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кровь все доноры сдали безвозмездно. 529 из них получили знак "Почетный донор России".

Сдать кровь можно в Тюменской областной станции переливания крови в Тюмени на ул. Энергетиков, 35. Прием в будние дни с 8 до 14 часов.

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