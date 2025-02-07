В Тюмени по улице Джанбровского возводят четвертую опору транспортной развязки

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Строительство четвертой опоры на улице Джанбровского на Московском тракте ведет подрядная организация - компания "Мостострой-11". У будущего надземного пешеходного перехода в районе ЖК "Московский дворик" уже построены входные группы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Готовность объекта - 40 %. Завершить все работы по обустройству перехода планируется летом 2025 г.

Благодаря новой развязке жители д. Дударева смогут беспрепятственно выехать на автодорогу Тюмень - Екатеринбург, а также вернуться в город. На развязке появится и съезд в микрорайон Тюменская слобода.

Завершение строительства всех элементов запланировано в ноябре 2026 года. На эти цели из бюджета Тюменской области направлено 5 млрд 700 млн рублей.

видео: t.me/gus72to