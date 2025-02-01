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Школа счастливых педагогов пройдет в Ишиме

Общество, 18:07 10 февраля 2025

vk.com/ryadom72 | Фото: vk.com/ryadom72

"Школа счастливых педагогов" — творческий образовательный интенсив от Тюменского театрального центра "РяДом" - пройдет в мультицентр "Моя территория" в Ишиме 13 и 14 февраля с 10 до 18 часов.

Участники научатся управлять голосом и снимать телесные зажимы, изучат, как можно применять сторителлинг и форум-театр в педагогической практике, получат знания и навыки о том, как воспитать в ребенке "Счастливый иммунитет".

Интенсив рассчитан на школьных педагогов, педагогов дополнительного образования, советников директоров общеобразовательных школ по воспитательной работе, работников музеев и детских лагерей.

Участие бесплатное. Подробности на сайте.

Регистрация по ссылке.

Проект проходит при поддержке гранта губернатора Тюменской области.

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# театр , школа

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