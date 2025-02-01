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15 тыс. рублей штрафа заплатит продавец самогона в Сорокинском районе

Происшествия, 11:41 10 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сорокинский районный суд оштрафовал местную жительницу за незаконную реализацию алкоголя.

Установлено, что вечером жительница района продала односельчанке бутылку самогона 0,45 литра. Однако помимо прибыли в 200 рублей селянка получила административное наказание - штраф 15 тыс. рублей и конфискацию спиртосодержащей продукции.

На судебном заседании женщина свою вину признала, обещала впредь не совершать подобного, сообщает объединеная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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# алкоголь , незаконная торговля , суд

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