В Тюмени состоится патриотический форум "Невидимый фронт"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Областной патриотический форум "Невидимый фронт" состоится во дворце творчества и спорта "Пионер" 15 февраля. Добровольцы и общественные организации города расскажут и покажут, как оказать поддержку бойцам спецоперации, сообщает общественная молодёжная палата при Тюменской областной думе.

"Цель форума заключается в информировании жителей Тюмени и области о деятельности добровольцев и общественных организаций, того самого "невидимого фронта", который поддерживает наших защитников. Мы надеемся, что форум станет отправной точкой для появления новых инициатив и укрепления общественного сознания и духа единства", — поделилась председатель молодежной палаты Екатерина Мокина.

В программе запланирована концертная программа от творческих коллективов Института культуры, работа тематических зон, куда вошли прикладные мастер-классы по изготовлению спасательных браслетов и сухого душа, а также вязание снегирей. Будут работать интерактивные и информационные стенды, знакомящие посетителей с проектами и инициативами, направленными на поддержку участников СВО и их семей.

В завершении форума наградят добровольческие объединения и разыграют призы среди участников.

Событие пройдет с 12 часов 30 минут до 16 часов. Вход свободный, нужна предварительная регистрация по ссылке. Подробнее можно узнать в Telegram-канале.

Возрастное ограничение: 16+