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120 теннисистов со всего УФО соберутся на чемпионате в Увате

Спорт, 18:20 07 февраля 2025

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

120 теннисистов со всего УФО соберёт чемпионат в с. Уват. Соревнования пройдут 9 февраля, сообщает департамент по спорту Тюменской области.

Состязания состоятся на базе "ЦФОР Уватского муниципального района" по адресу ул. Дорожная, 7. Начало в 10 часов.

"На чемпионат страны отберут две лучшие команды. Я уверен, что тюменцы покажут свои старания и навыки", - отметил президент федерации настольного тенниса Тюменской области Георгий Михайлов.

Завершатся теннисные баталии 12 февраля. В этот же день за столы выйдут юниоры и юниорки.

До 16 февраля они посоревнуются в отборочном первенстве. В марте в Магнитогорске и Челябинске выступят юные спортсмены.

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