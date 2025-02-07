Тюменцы инвестировали в драгоценные металлы более 2 млрд рублей

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Жители Тюменской области вложили в драгоценные металлы, которые хранятся на обезличенных металлических счетах (ОМС) в Сбере, более 2 млрд рублей.

Только за прошлый год жители региона приобрели драгметаллы на сумму свыше 105 млн рублей — это втрое больше, чем в 2023 году. Самым популярным для инвестиций по-прежнему остается золото.

ОМС – это банковский счёт, на который зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах: золото, серебро, платина или палладий.

Сегодня это максимально удобная и доступная форма инвестирования в драгметаллы, и благодаря этому востребованность ОМС с каждым годом увеличивается.

Металл находится на счёте, поэтому не нужно заботиться о его хранении. Покупка, продажа, ведение счета – бесплатны. Все операции доступны круглосуточно через мобильное приложение. На старте можно купить на счёт 0,1 гр золота, платины, палладия или 1 гр серебра.

По-прежнему остаются популярными для инвестиций и слитки драгметаллов. Общий вес приобретенных слитков драгоценных металлов в Западно-Сибирском отделении Сбербанка за 2024 год составил 102 кг.

Самыми популярными являются золотые и серебряные слитки: на них приходится 46% и 53% соответственно от общего количества совершенных сделок. Остальные сделки проводились с палладиумом и платиной (менее 1%).