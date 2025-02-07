Три тонны ёлочек сдали на переработку жители Тюмени
Общество, 19:05 07 февраля 2025
| Фото: Администрации Тюмени
Три тонны ёлочек сдали на переработку жители Тюмени в ходе экологической акции, сообщает городская администрация.
Деревья уже переработаны в щепу на мусоросортировочном заводе. Её раздадут горожанам для использования в подсобных хозяйствах.
Благодаря акции регоператора ТЭО и общественной организации "Круговорот", три тонны новогодних деревьев получат применение в новом качестве.
Щепу бесплатно раздадут всем желающим. Её можно использовать на собственном участке: например, в качестве элемента декора или для обогащения почвы.
Чтобы записаться на получение, необходимо оставить заявку.