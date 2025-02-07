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Три тонны ёлочек сдали на переработку жители Тюмени

Общество, 19:05 07 февраля 2025

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Три тонны ёлочек сдали на переработку жители Тюмени в ходе экологической акции, сообщает городская администрация.

Деревья уже переработаны в щепу на мусоросортировочном заводе. Её раздадут горожанам для использования в подсобных хозяйствах.

Благодаря акции регоператора ТЭО и общественной организации "Круговорот", три тонны новогодних деревьев получат применение в новом качестве.

Щепу бесплатно раздадут всем желающим. Её можно использовать на собственном участке: например, в качестве элемента декора или для обогащения почвы.

Чтобы записаться на получение, необходимо оставить заявку.

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