Тюменская область модернизирует подходы к планированию развития электроэнергетики

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

В Тюменской области запланирован большой объём работ по развитию электроэнергетики. Об этом заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов рассказал в ходе заседания комиссии Госсовета РФ.

Он отметил также, что регион входит в число лидеров по развитию инвестиционного климата, качества жизни населения. С учётом динамики развития региона потребность в электроэнергии будет расти.

Павел Перевалов рассказал о предложениях по совершенствованию подходов к планированию развития региональной электроэнергетики.

"Мы считаем необходимой модернизацию подходов к формированию СиПР. В первую очередь, учитывая в них не только заключённые договоры технологического присоединения, но и те данные, которые содержатся в документах территориального планирования субъектов Российской Федерации", - подчеркнул он.

Также Павел Перевалов добавил, что регион рассматривает различные варианты развития энергосети, в том числе вопрос применения распределенной и мобильной генерации на локальных территориях.