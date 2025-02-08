"Лыжня России 2025" собрала в Тюмени любителей спорта всех возрастов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Любителей и профессионалов, юных спортсменов и ветеранов спорта собрала XLIII Всероссийская массовая гонка "Лыжня России", которая прошла в Тюмени 8 февраля.

Местом проведения большого спортивного праздника по традиции стал стадион Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Вручение наград победителям спортивных забегов, которые соревновались в скорости и прохождении дистанций, состоялось в 12 часов.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов сказал, что на соревнованиях ожидают около 10 тыс. человек. Его порадовало большое количество заслуженных спортсменов и юных тюменцев, которые приехали для участия к стадиону.

"Лыжня России" объединяет людей независимо от возраста, спортивной подготовки, эти соревнования стали доброй сибирской традицией, подчеркнул глава города Максим Афанасьев. В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне он предложил посвятить свои достижения героям — участникам ВОВ и специальной военной операции.

Глава добавил, что в Тюмени последовательно развивают условия для занятия массовой физической культурой, особенно лыжными гонками. С каждым годом любителей этого вида спорта становится больше. В 2025 году в областной столице стартовал новый проект с участием школьников. Каждый десятый ученик соревнуется в четырехэтапном турнире по лыжным гонкам на Кубок главы города. По итогам команда-победитель в рамках празднования 80-летия Победы отправятся в Брест, чтобы отдать дань уважения нашим воинам.

Первыми на старт вышли почетные гости. Они преодолели дистанцию в один километр. Отметим, все спортивные события 2025 года стали данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные периоды истории, а также нынешних героев — участников специальной военной операции. В рядах тюменских спортсменов на старт вышли четверо ветеранов СВО: Ренат Мусин, Артур Милованов, Жанайдар Дюсембаев, Андрей Бондаренко. Их спортивные начинания поддерживает филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий Ренат Мусин начинает осваивать этот вид спорта. Летом 2023 года он получил серьезное ранение при выполнении боевого задания и лишился ноги. Сейчас он учится жить с протезом.

"Очень понравилось, все отлично. Давно не стоял на лыжах. Настрой боевой, будем тренироваться, готовиться к другим соревнованиям, хочу попасть на "Кубок защитников Отечества" по зимним видам спорта, который пройдет в Ханты-Мансийске. В четверг приступаем с тернером к занятиям", — поделился мужчина.

Ветеран СВО Артур Милованов знаком с лыжными гонками с детства, этот вид спорта любим им с первого класса. В 2021 году он окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. С 24 февраля 2022 года выполнял боевые задачи в зоне СВО. Находился там по 2024 год, пока не получил травму правой руки. Сейчас мужчина занимается с тренером.

По словам Артура Милованов, "Лыжня России" — настоящий семейный праздник, возможность снова встать на лыжи, ощутить атмосферу лыжных гонок. Также как и Ренат Мусин, мужчина хочет выступить на соревнованиях среди ветеранов СВО в Ханты-Мансийске в марте 2025 года.

Напомним, "Лыжня России" проводится в стране ежегодно с 1982 года. Соревнования объединяют людей в каждом регионе. Жители Тюмени впервые приняли участие в этом масштабном зимнем событии в 2009 году.

Инна Пахомова