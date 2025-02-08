На соревнования по картингу в Киндер съехались спортсмены из трех регионов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Третий этап чемпионата и первенства Тюменской области по картингу прошел в селе Киндер Нижнетавдинского района 8 февраля. На него съехались спортсмены из Тюменской, Курганской и Свердловской областей.

"Картингисты собираются здесь не первый год. Растем как в количественном, так и в качественном составе. Приезжают жители соседних регионов. Возрастные категории разные. Самому молодому участнику исполнилось восемь лет, старшему - 61 год", - поделился глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Михаилу Кузовенко приехал на соревнования из Тюмени. Мальчик занимается картингом в клубе детского творчества им. А. М. Кижеватова. Этот вид спорта привлекает его скоростью, духом соперничества.

По его словам, в наши дни люди, которые занимаются техникой и техническими видами спорта, нужны и востребованы в регионе, в России, потому что это будущее.

"Сегодня мы говорим о всевозможных технических новшествах. Как раз с детства все это закладывается в человека. В районе эту тему развиваем, продвигаем и только приветствуем. Два года назад Новотроицкое сельское поселение возглавил Олег Ахмеров. Это технически грамотный человек со своими подходами к техническим видам спорта. Благодаря его поддержке мы и проводим подобные события", — добавил Валерий Борисов.

Олег Ахмеров очень заинтересован в привлечении молодежи к техническим видам спорта. Он хочет, чтобы на территории Нижнетавдинского района открыли свой клуб по зимнему картингу. На сегодняшний день из всех технических видов спорта — это один из бюджетных, подчеркивает глава Киндерского поселения. Дети могут заниматься этим видом спорта с шести лет.

Соревнования представляли собой настоящий праздник. Сюда приехали много людей. Ребят из киндерской школы привезли на специальном автобусе. На территории также организовали торговлю, свою продукцию выставили местные хозяйства. Жительница Нижней Тавды Любовь Сайферт привезла продукцию пчеловодства, фруктово-ягодную пастилу без сахара. На протяжении года женщина представляла свой товар в Тюмени на пешеходной улице Дзержинского.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин