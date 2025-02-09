185 тыс. зубов вылечили тюменцам в областной стоматологии за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

185 тыс. зубов вылечили специалисты областной стоматологической поликлиники за 2024 год. Количество удаленных зубов составило 93 тыс.

Также в течение года было проведено более 8,5 тыс. операций - всем пациентам помогли своевременно получить необходимое лечение. Важное место в работе поликлиники занимает современная технология – имплантация зубов. Стоматологи-хирурги установили 2 тыс. 191 имплантат.

Выросла и доступность услуг – появилась возможность записи на прием не только через регистратуру. Сейчас это можно сделать также через портал Госуслуги, региональное приложение "Телемед-72", колл-центр поликлиники и службы "122". Чтобы пациенты не забыли о дате и времени приема, их своевременно оповещает автоматический робот обзвон, сообщает пресс-служба областной стоматологии.

Стремление к инновациям стало частью ежедневного рабочего процесса. Помогают оказывать помощь 3D-сканер и 3D-принтер, создающие точные цифровые копии зубов и челюстей, индивидуальных протезов. В 2024 году пациентам стали доступны не только металлокерамические, но и циркониевые коронки.

В Международный день стоматолога тюменские врачи напоминают о необходимости заботиться о здоровье зубов.