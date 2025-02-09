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Тюменцам напомнили о профилактике онкологических заболеваний

Общество, 11:29 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О профилактике онкологических заболеваний рассказала тюменцам врач, заведующая лечебно-диагностическим отделением Ольга Киселева. По ее словам, нужно вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену и проходить регулярные медосмотры.

Кроме этого, важно избегать чрезмерного воздействия солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи могут вызывать рак кожи. Стресс может негативно влиять на здоровье и повышать риск возникновения некоторых видов рака.

Некоторые виды рака предотвращают с помощью вакцинации. Например, против вируса папилломы человека (ВПЧ) может снизить риск развития рака шейки матки, пишет "КП-Тюмень".

"Помните, что профилактика — это важный шаг к сохранению здоровья. Следуя этим простым рекомендациям, вы можете значительно снизить риск возникновения рака и сохранить своё здоровье на долгие годы. Если у вас возникли вопросы или опасения, обратитесь к своему врачу. Он сможет дать вам более подробную информацию о профилактике онкологических заболеваний и ответить на ваши вопросы", - говорит заведующий лечебно-диагностическим отделением Ольга Киселева.

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# врачи , онкология

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