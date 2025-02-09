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Александр Моор поздравил авиационное сообщество с профессиональным праздником

Общество, 09:28 09 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гражданская авиация занимает особое место в истории Тюменской области. Отрасль сыграла ключевую роль в освоении Западной Сибири и становлении её как крупнейшего нефтегазового комплекса мира.

Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником 9 февраля.

"Этот праздник объединяет всех тех, кто ежедневно делает небо доступным и безопасным – от пилотов и бортпроводников до диспетчеров и инженеров, а также сотрудников аэропортов и наземных служб", - написал он в своих социальных сетях.

В Тюменской области уделяется особое внимание развитию гражданской авиации. Масштабная реконструкция главного аэропорта региона – Рощино – продолжается. К 2027 году площадь воздушной гавани увеличится практически вдвое, пропускная способность – втрое.

Хорошие результаты показывает и аэропорт в Тобольске, отмечает Александр Моор. С момента открытия воздушной гавани было перевезено уже более 160 тысяч пассажиров. "Ремезов" в этом году стал лауреатом национальной премии "Воздушные ворота России".

"Благодарю работников и ветеранов гражданской авиации за труд, верность выбранному делу и вклад в развитие Тюменской области", - сказал глава региона.

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# Александр Моор , гражданская авиация

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