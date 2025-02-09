Тюменский аэропорт увеличил пассажиропоток в 2024 году на 6,7%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино составил 2 млн 776 тыс. 417 человек в 2024 году. Показатель вырос на 6,7% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает информационный центр правительства региона, для путешественников открыто 40 прямых направлений.

Сейчас ведется реконструкция аэровокзала. Скоро здесь будет введено в эксплуатацию новое здание, построенное слева от действующего. Полностью проект будет реализован в 2027 году. На данный момент начала работать новая нумерация выходов на посадку.