Тюменский аэропорт увеличил пассажиропоток в 2024 году на 6,7%
Общество, 13:41 09 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино составил 2 млн 776 тыс. 417 человек в 2024 году. Показатель вырос на 6,7% по сравнению с 2023 годом.
Как сообщает информационный центр правительства региона, для путешественников открыто 40 прямых направлений.
Сейчас ведется реконструкция аэровокзала. Скоро здесь будет введено в эксплуатацию новое здание, построенное слева от действующего. Полностью проект будет реализован в 2027 году. На данный момент начала работать новая нумерация выходов на посадку.