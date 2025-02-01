Победительница конкурса Знание.Лектор откроет в Тюмени свою школу речи

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Тюменка Мария Петрова стала победительницей Всероссийского конкурса Знание.Лектор. Она вошла в список 70 лучших просветителей страны. Наградой стали мраморный куб и грант в размере 250 тыс. рублей на развитие своего проекта. На эти средства Мария планирует открыть школу речи для детей и взрослых. Об этом она рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: предоставила Мария Петрова | Фото: предоставила Мария Петрова

Мария работает процессным менеджером в "ИТ Стройдвор", она педагог по культуре речи, филолог-преподаватель высшей категории.

"В Тюмени я провожу лекции от Российского общества "Знание". На сайте узнала о старте четвертого сезона конкурса "Знание. Лектор". Мне показалось это интересным, посмотрела списки победителей прошлых лет и заметила, что среди них нет представителей Тюменской области. И мне очень захотелось попробовать", - поделилась Мария Петрова.

В течение девяти месяцев финалистка проходила различные испытания и делилась своими знаниями с другими. По ее словам, в четвертом сезоне концепция состязания поменялась. Например, конкурсантам необходимо было придумать около 20 креативных, индивидуальных, уникальных тем для лекций.

"Первым вызовом стал самостоятельный поиск площадки, чтобы провести две или три лекции. Я обратилась в общеобразовательные школы. После было региональное собеседование. Областной этап проходил в формате онлайн. Это тоже своего рода испытание, потому что онлайн и офлайн форматы отличаются, и не каждый может переключится с одного на другой. Таким образом с каждым новым этапом число конкурсантов сокращалось. Если всего заявки подали более 19 тысяч, то в финал прошли только 140 человек из 52 регионов страны. На мне лежала большая ответственность, поскольку я стала единственным представителем Тюменской области", - добавила Мария.

В финале конкурса тюменка представила лекцию "Речь — суперсила человека". Спикер рассказала о ключевых ошибках в устном общении, которые мешают эффективной коммуникации.

Отметим, награждение победителей прошло в Национальном центре "Россия" в Москве 5 февраля. Их поздравили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

| Фото: Российское общество "Знание" | Фото: Российское общество "Знание"

Юлия Божок