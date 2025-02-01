В Тюмени сноубордисты посостязаются в дисциплине джиббинг

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупнейший сноуборд-контест "Битва на Туре" X "Дружба Контест–2025" пройдет в Тюмени 22 февраля. Сильнейшие сноубордисты встретятся, чтобы показать мощные трюки и побороться за призовой фонд в дисциплине джиббинг, сообщает городская администрация.

Формат соревнований: трюки; джэм-сессия; лучший трюк.

"Уличный антураж вечернего контеста и профессионализм своих атлетов привнесет специально приглашенная сноуборд-команда "Дружба". Настоящий джиббинг, дух соревнований и яркие моменты! Ждем анонс спота и хедлайнера афтерпати! Контест пройдет по адресу: ул. 25 Октября, 23а", - рассказали организаторы.