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В Тюмени сноубордисты посостязаются в дисциплине джиббинг

Общество, 19:41 10 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупнейший сноуборд-контест "Битва на Туре" X "Дружба Контест–2025" пройдет в Тюмени 22 февраля. Сильнейшие сноубордисты встретятся, чтобы показать мощные трюки и побороться за призовой фонд в дисциплине джиббинг, сообщает городская администрация.

Формат соревнований: трюки; джэм-сессия; лучший трюк.

"Уличный антураж вечернего контеста и профессионализм своих атлетов привнесет специально приглашенная сноуборд-команда "Дружба". Настоящий джиббинг, дух соревнований и яркие моменты! Ждем анонс спота и хедлайнера афтерпати! Контест пройдет по адресу: ул. 25 Октября, 23а", - рассказали организаторы.

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