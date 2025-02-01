Тюменцев предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отделение Банка России по Тюменской области предупреждает жителей региона о распространении новой мошеннической схемы, когда злоумышленники c помощью виртуальной банковской карты жертвы снимают украденные деньги в банкоматах.

Изначально мошенники звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и утверждают, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с их счета. Аферисты убеждают человека немедленно установить на своем телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка, чтобы спасти сбережения. Затем они просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счете.

На самом деле на смартфоне человека загружается вредоносная программа. "Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. С помощью этой карты злоумышленники могут удаленно снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию, то есть вместо банковской карты обманутого человека они прикладывают свой смартфон", – пояснил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Дмитрий Худышкин.

Специалисты Банка России рекомендуют: не скачивайте по просьбе незнакомых лиц никакие мобильные приложения или программы, а также не совершайте по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях, не сообщайте им свои личные и финансовые данные, любые коды и пароли.