Снег, метель и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 12 февраля
Общество, 12:47 11 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Об ухудшении погодных условий 12 февраля предупреждают жителей Тюменской области.
По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в среду на юге региона прогнозируется умеренный снег, местами метель. Ветер ожидается западный, северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.