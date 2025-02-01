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Снег, метель и сильный ветер ожидаются в Тюменской области 12 февраля

Общество, 12:47 11 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об ухудшении погодных условий 12 февраля предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в среду на юге региона прогнозируется умеренный снег, местами метель. Ветер ожидается западный, северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду.

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# ухудшение погоды

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