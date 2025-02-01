Тюменские дети участников СВО стали чаще звонить на телефон доверия из-за тревоги за родных

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 502 звонка поступило на Единый общероссийский детский телефон доверия за 2024 год. Из них 2 тыс. 494 – от детей и подростков, еще 592 звонка специалисты приняли от родителей и законных представителей юных тюменцев. 1 тыс. 416 обращений поступило от других людей, которым требуется психологическая помощь. Увеличилось число звонков от детей участников СВО.

"Переживания детей связаны с тем, что один из родителей или близких родственников уехал на службу. И если раньше с вопросами, как успокоить тревогу ребенка за родных или помочь пережить утрату себе и ребенку, обращались взрослые, то сейчас с теми же вопросами периодически звонят дети", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" психолог телефона доверия.

Она пояснила, что, с одной стороны, дети стали больше доверять специалистам. С другой же, что они пытаются взять на себя роль поддерживающего человека, хотя она однозначно должна быть на взрослом.

Эксперт посоветовала взрослым не проваливаться в собственные переживания и помнить о детях, которые как никогда нуждаются в поддержке и понимании.

Психолог отметила, что наиболее актуальными остаются обращения по вопросу буллинга – систематической травли ребенка, количество звонков составило 23, из них 21 – от детей. Отношения с родителями беспокоят 391 человека, общение со сверстниками вызвало вопросы у 344 детей и 21 родителя.

222 человека, из них пять родителей, обратились по учебным и профориентационным проблемам. Суицидальные мысли, намерения и самоповреждения специалисты обсудили с 63 позвонившими, 32 из них – дети.

Семь звонков от детей поступило о жестком обращении в семье, один от родителей и восемь – от других людей, всего 16.

Об интернет-угрозах, таких как троллинг, разглашение информации компрометирующего характера, вовлечение в деструктивные сообщества и других рассказали четыре позвонивших ребенка и два неравнодушных взрослых.

Звонки о сексуальном насилии в отношении ребенка поступили от трех детей и одного родителя.

К сожалению, отметила эксперт, специалисты зафиксировали 156 звонков-розыгрышей и 396 звонков-молчаний.

"Жаль, что линия, хоть и короткое время, была занята. Ведь, возможно, именно в эту минуту кому-то была необходима экстренная помощь психологов", - поделилась она.

Напомним, у детского телефона доверия появился новый короткий номер: 124. Но можно звонить и по старому длинному 8-800-2000-122. Оба работают ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Также действует сайт детского телефона доверия.

Инна Кондрашкина