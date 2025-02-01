Тюменские хирурги освоили новый метод помощи пациентам с тяжелыми пороками сердца

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Врачи Областной клинической больницы № 1 первыми в Уральском федеральном округе успешно применили инновационный метод лечения тяжелых пороков сердца. Ранее он использовался лишь в нескольких медицинских центрах страны, всего в России было проведено всего 20 таких операций.

Инновация стала доступна тюменцам благодаря команде специалистов под руководством главного внештатного детского специалиста, сердечно-сосудистого хирурга УрФО и Тюменской области Кирилла Горбатикова, сообщает информационный центр регионального правительства.

Первой прооперированной стала 21-летняя Марина Трусова из Тюмени. Она страдала от редкого и сложного порока сердца — аномалии Эбштейна. До этого девушке пришлось перенести несколько сложных операций, однако ни биологические, ни механические протезы не смогли обеспечить долгосрочного эффекта. На этот раз врачи провели уникальное вмешательство - имплантировали митральный клапан, взятый от донора. Команду консультировал сам автор технологии — главный внештатный детский кардиохирург Ленинградской области, профессор Владимир Болсуновский.

Операция прошла успешно, и сегодня Марина уже готовится к выписке. По словам врачей, новая методика позволит спасти жизнь многим пациентам с серьезными сердечными заболеваниями, включая тех, кто страдает от инфекционных поражений трехстворчатого клапана.

Как отметил Кирилл Горбатиков, в ближайшем будущем подобные операции станут регулярной практикой в больнице, что значительно повысит шансы на выздоровление для множества людей.