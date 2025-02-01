120 жителей Ишимского района прошли обследование в передвижном комплексе в январе

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

120 жителей 19 сельских поселений Ишимского района прошли обследование в мобильном стоматологическом комплексе от Областной больницы № 4 в январе 2025 года.

Работа комплекса продолжается. 12 февраля с 9 до 12 часов стоматологи будут принимать жителей Большого острова, с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут - жителей Голдобино.

13 февраля мобильный комплекс приедет в Большеудалово и Прокуткино. В первом пункте врачи будут работать с 9 до 12 часов, во втором - с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут. На следующий день пройти осмотр смогут жители Мезенки с 9 до 15 часов 30 минут.

Новая рабочая неделя с 17 февраля начнется для передвижного комплекса с Питомника - машина будет находиться здесь с 9 до 15 часов 30 минут. 18 февраля его могут посетить жители Бокаревки и Черемшанки: первые - с 9 до 12 часов, вторые - с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут. 19 февраля комплекс приедет в Синицына, прием идет с 9 до 15 часов 30 минут. 20 февраля машина посетит сразу три поселения: с 9 до 10 часов - Локти, с 10 часов 30 минут до 12 часов - Ожогино, с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут - Новолокти. В пятницу осмотр пройдут жители Мизоново с 9 до 15 часов 30 минут.

После праздничных дней стоматологический комплекс примет жителей Неволина, время работы - с 9 часов до 15 часов 30 минут. На следующий день врачи обследуют жителей Казанки и Прокуткино: с 9 до 11 часов и 11 часов 30 минут до 15 часов 30 минут соответственно. На следующий день машина прибудет в Ершово, в 12 часов отправится в Завьялово. 27 февраля врачи примут жителей Борового, 28 февраля приедут в Равнец. График работы в обоих поселениях - с 9 часов до 15 часов 30 минут, сообщает администрация Ишимского района.