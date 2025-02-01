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Тюменская вокалистка Анна Перевозкина дебютировала в телешоу "Голос"

Общество, 14:16 12 февраля 2025

vk.com/club224520717 | Фото: vk.com/club224520717

Певица Анна Перевозкина из пос. Боровский впервые участвует в телевизионном шоу "Голос". Эфир с ее участием покажут на Первом канале 14 февраля в 21 час 45 минут.

Анна Перевозкина - участница проектов сообщества "Музсходка", которое занимается развитием музыкальной индустрии Тюменского региона. Автор собственных песен, которые доступны на всех цифровых площадках.

Ранее Анна участвовала и побеждала на конкурсах и фестивалях всероссийского и международного масштабов. Участница фестивалей "Музсходка", "Этнофест".

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# вокал , Первый канал , песни , фестиваль , шоу

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