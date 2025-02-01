Тюменская вокалистка Анна Перевозкина дебютировала в телешоу "Голос"
Общество, 14:16 12 февраля 2025
| Фото: vk.com/club224520717
Певица Анна Перевозкина из пос. Боровский впервые участвует в телевизионном шоу "Голос". Эфир с ее участием покажут на Первом канале 14 февраля в 21 час 45 минут.
Анна Перевозкина - участница проектов сообщества "Музсходка", которое занимается развитием музыкальной индустрии Тюменского региона. Автор собственных песен, которые доступны на всех цифровых площадках.
Ранее Анна участвовала и побеждала на конкурсах и фестивалях всероссийского и международного масштабов. Участница фестивалей "Музсходка", "Этнофест".