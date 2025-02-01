Тюменские пожарные собрали гумпомощь для жителей Курска

| Фото: Противопожарная служба ТО | Фото: Противопожарная служба ТО

Партию гуманитарной помощи собрал коллектив противопожарной службы региона для жителей Курской области.

В нее вошли продукты питания, средства личной гигиены, товары первой необходимости.

| Фото: Противопожарная служба ТО | Фото: Противопожарная служба ТО

"Этот вклад не только поддержит жителей Курской области материально, но и поднимет их дух. Давайте помнить, что единство и поддержка друг друга — это наша сила!", - отметили в ведомстве.

Напомним, внести свой вклад могут все желающие. В пунктах временного размещения необходимы консервы, продукты быстрого приготовления, чай, кондитерские изделия, предметы личной гигиены, влажные салфетки, мыло, шампунь, зубные щетки и паста, бритвенные станки и другое.

Пункт приема размещен по адресу: ул. Ермака, 1а. По всем вопросам можно обращаться по телефону 89044920100. Жители муниципалитетов могут передать гуманитарную помощь через комплексные центры социального обслуживания населения.