Новый газопровод открыли в деревне Онуфриево Исетского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый газопровод открыли в деревне Онуфриево Исетского района 12 февраля. Его протяженность составила 5 км, в том числе методом горизонтально-наклонного бурения - 3,6 км.

Газопровод построен в рамках программы газификации Тюменской области на 2019-2028 годы.

"В регионе реализуется три программы: по газификации, догазификации и социальная газификация, когда льготным категориям граждан помогают подключить необходимое оборудование путем возмещения затрат на проведение работ по устройству сети газопотребления на территории дома, а также на приобретение газоиспользующего оборудования. Замечу, что по всем направлениям идет улучшение жизни наших земляков в сельской местности. Уже сейчас регион газифицирован более чем на 90 процентов", - сказал заместитель губернатора области Павел Перевалов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В ходе церемонии заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, первый замглавы Исетского района Константин Швецов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров зажгли символический факел. Работники газовой компании открыли задвижки, пустив газ по сети. В результате возможность подключить свои дома к голубому топливу в муниципалитете получили 76 семей. От жителей деревни уже поступило 10 заявок на газификацию, а первым потребителем стала семья Тамары и Василия Ивановых. Их дом ранее отапливался дровами, а затем электричеством. В итоге зимой стоимость отопления доходила до 7 тыс. рублей.

"Вот сегодня соседи купили телегу дров и потратили 20 тысяч рублей, это ощутимо. Кроме этого, они еще и за электрическое отопление платят. Так что я рада, что сегодня нам подключили газ, исполнилась моя мечта. Причем я ветеран труда, поэтому воспользовалась положенной льготой, в которую полностью уложилась", - поделилась Тамара Иванова.

На сегодняшний день в Тюменской области проложено 56 км газопровода. В планах газифицировать еще девять населенных пунктов – это 86 км газопровода, отмечает генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров. Всего за 2024 год в регионе построено 78,9 км газопроводов, газифицировано 18 населенных пунктов. В этом году планируется подключить к газу 30 сел и деревень.

"И мы сразу же говорим о догазификации. Это бесплатный подвод к жилому дому. Всего у нас принято 23 тысяч 860 заявок. Газ подведен к свыше 21 тысяче потребителям за три года. На этот год подано 3,5 тысячи заявок плюсом к тем, которые мы провели", - добавил Виктор Назаров.

Отметим, что сейчас правительство региона совместно с Газпромом разрабатывает новую программу газификации на 2026-2030 годы. Механизм должен позволить привлечь дополнительные средства для ускорения темпов газификации в Тюменской области.

Напомним, на льготное присоединение к сетям имеют право 49 категорий населения. Это малоимущие и многодетные семьи, ветераны труда, одинокие пенсионеры, участники СВО, члены их семей и другие. Они могут получить финансовую поддержку из бюджета до 156 тыс. рублей.

Виктория Макарова