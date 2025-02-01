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Период охлаждения на получение денег по кредитам ввели в России

Экономика, 17:34 12 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить деньги по кредитам до 200 тыс. рублей можно будет через четыре часа. Период охлаждения начнет действовать в России с 1 сентября 2025 года, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Суммы, которые превышают этот порог, перечислят не раньше чем через 48 часов.

Период охлаждения не касается займов до 50 тыс. рублей, ипотечных и образовательных кредитов, автокредитов - при условии, что деньги зачисляются сразу на счет автодилера, рефинансирования ранее взятых обязательств. Исключение сделали для тех случаев, когда обязательство по договору принимают несколько созаемщиков или у заемщика есть поручители.

Купить товар или оплатить услугу в кредит без периода охлаждения возможно только лично в магазине или организации.

Меру ввели, чтобы защитить граждан от финансового мошенничества.

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# Банк России , кредиты

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