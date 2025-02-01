Нефтепроводная компания участвует в благотворительном проекте "День рождение зебры"

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" поучаствовало в благотворительном проекте "День рождения Зебры", который направлен на поддержку детей, получивших тяжелые травмы в ДТП. Предприятие выделило средства на приобретение курса реабилитации в специализированном центре 14-летней Дарье Фокиной.

В феврале 2023 года девушку на нерегулируемом переходном переходе сбил автомобиль. Она получила тяжелую черепно-мозговую травму и три перелома таза. Из-за последствий аварии Даша могла передвигаться только на инвалидной коляске. Чтобы смягчить последствия травм ей нужна длительная реабилитация.

"Улучшения в состоянии здоровья есть, врачи это отмечают, но впереди еще много работы. Даша уже может стоять на ногах и передвигаться с помощью опоры – это большой прогресс. Нужно продолжать лечение, проходить различные курсы реабилитации, и поддержка "Транснефть – Сибири" для нас очень важна. Спасибо вам большое за это!", – рассказала мама девочки Татьяна Фокина.

Школьница находится на домашнем обучении. Несмотря на все трудности девушка остается общительной и жизнерадостной. До аварии юная тюменка пела в фольклорном ансамбле, танцевала, вышивала, она и сейчас приезжает в любимую музыкальную школу встретиться с преподавателями и друзьями.

"Хотелось бы нам взрослым пожелать, чтобы в суете сегодняшних дней почаще останавливались и задумывались о том, что от наших поступков и действий зависит будущее детей. Рассказывайте им о правилах безопасности на дороге и, главное, будьте сами примером безопасного поведения. А если вы видите во дворе, на дороге ребенка, который может потенциально нарушить правила дорожного движения, не оставайтесь равнодушными и подскажите ему, как не попасть в беду", – обратил внимание заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Александр Мухортов.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

В 2024 году волонтеры компании также участвовали в благотворительном проекте. Тогда нефтепроводчики исполнили заветное желание Дарьи, подарив ей смартфон, о котором девочка мечтала, поддержали и двух ее братьев, вручив им велосипеды. Троих детей мама Даши Татьяна Фокина после трагической гибели супруга в ДТП воспитывает одна, поэтому поддержка компании пришлась как нельзя кстати.

В рамках государственной программы Тюменской области "Повышение безопасности дорожного движения" на областном телевидении регулярно выходит обучающая передача по безопасности дорожного движения "Зебра". Кроме того, ежегодно проходят съемки спецвыпуска телепрограммы – "День рождения Зебры". Ее гости дарят подарки не имениннице, а ребятам, попавшим в беду на тюменских дорогах. Телевизионный благотворительный проект направлен на реабилитацию детей, получивших увечья в дорожно-транспортных происшествиях. Реализуется он под эгидой Госавтоинспекции по Тюменской области и филиала ВГТРК ГТРК "Регион-Тюмень", с участием руководителей органов власти области, силовых ведомств и организаций. В этом году участниками праздничного выпуска телепрограммы стали шесть детей, пострадавших в авариях. Съёмки проходили на площадке регионального отделения "Движение первых" в Тюмени.