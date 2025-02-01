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Тюменцы увидят показательные выступления парашютистов на Туре

Общество, 09:15 14 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показательные выступления парашютистов и демонстрационный полет вертолета "ЮТэйр" Ми-8АМТ увидят тюменцы на спецоперации "Лед", которая пройдет на берегу Туры у моста Влюбленных 23 февраля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На лед реки приземлятся парашютисты Федерации парашютного спорта Тюменской области. Среди них мастера спорта международного класса, чемпионы мира, члены команды Тюменской области по парашютному спорту.

Помимо этого, зрителей ждут автогонки силовиков на служебных автомобилях, дрифт и трековые гонки. Начало — в 12 часов.

Возрастное ограничение: 6+.

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# вертолеты , лед , парашютный спорт , спецоперация

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