  • 13 февраля 202513.02.2025четверг
  • USD94,0485
    EUR98,0119
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер западный

Эксперты назвали самые опасные схемы кибермошенников в январе

Общество, 16:15 13 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, в январе увеличилось на 50% по сравнению с декабрем. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян, сообщает пресс-служба ВТБ.

Одной из наиболее заметных тенденций в январе стало расширение фишинговых схем: клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Активно используются схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы. На деле это поддельные страницы, где ввод данных карты приводит к краже средств.

Выросло и число случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с "бесплатным пробным доступом" к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных происходит активация автоматических списаний.

Одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных — фальшивые инвестиции. Клиенту предлагают вложить деньги в "перспективные активы", обещая высокий доход. Однако после перевода средств доступ к платформе блокируется.

"Среди новых тенденций — мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка "доступа к платформе", после чего мошенники исчезают", - отмечено в сообщении.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагают вакансию, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. В реальности это замаскированное вредоносное ПО, дающее злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Чтобы защитить себя от мошенников не следует вводить данные банковских карт на незнакомых сайтах, и обязательно проверять URL-адрес и отзывы. Также не стоит переходить по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки. Следует быть осторожными с предложениями заработка, если требуют предоплату или установку программ.

Специалисты также рекомендуют использовать антивирусное ПО и не устанавливать приложения из неизвестных источников, проверять ссылки перед переходом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 13.02.2025Первую тюменскую электростанцию включили в реестр памятников
16:48 13.02.2025Маскировочные сети и мишки-обереги отправили волонтёры тюменским бойцам
16:37 13.02.2025Гости из Лаоса оценили гостеприимство тоболяков
16:26 13.02.2025Юбилейные медали вручают ветеранам Викуловского района

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.