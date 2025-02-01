Эксперты назвали самые опасные схемы кибермошенников в январе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество мошеннических схем, связанных с фишингом и предложениями заработка в интернете, в январе увеличилось на 50% по сравнению с декабрем. Злоумышленники стали активнее использовать поддельные интернет-магазины, сервисы доставки и ложные схемы трудоустройства, маскируя вредоносные программы под легитимные приложения, чтобы похитить деньги россиян, сообщает пресс-служба ВТБ.

Одной из наиболее заметных тенденций в январе стало расширение фишинговых схем: клиенты чаще сталкивались с поддельными интернет-магазинами, которые предлагают товары по выгодной цене и сопровождают сделку формальными деталями — отправляют фальшивые номера заказов, договоры-оферты и другие подтверждающие документы. После оплаты мошенники перестают выходить на связь, а сайт удаляется.

Активно используются схемы с оплатой доставки. Клиент получает ссылку на оплату через якобы официальные сервисы. На деле это поддельные страницы, где ввод данных карты приводит к краже средств.

Выросло и число случаев с автоматическими подписками. Пользователь переходит по ссылке на сайт с "бесплатным пробным доступом" к образовательным курсам, аналитике или развлечениям. После ввода платежных данных происходит активация автоматических списаний.

Одновременно на 50% выросло число ложных схем онлайн-заработка. Одна из самых распространенных — фальшивые инвестиции. Клиенту предлагают вложить деньги в "перспективные активы", обещая высокий доход. Однако после перевода средств доступ к платформе блокируется.

"Среди новых тенденций — мошенничество с продвижением товаров на маркетплейсах. Жертве предлагают оплачиваемую работу по оставлению лайков, отзывов и бронированию отелей. После нескольких выполненных заданий требуется предоплата или покупка "доступа к платформе", после чего мошенники исчезают", - отмечено в сообщении.

В рамках мошенничества с трудоустройством клиенту предлагают вакансию, но для выхода на работу просят установить специальное приложение. В реальности это замаскированное вредоносное ПО, дающее злоумышленникам полный доступ к устройству и банковским данным.

Чтобы защитить себя от мошенников не следует вводить данные банковских карт на незнакомых сайтах, и обязательно проверять URL-адрес и отзывы. Также не стоит переходить по ссылкам в мессенджерах и соцсетях для оплаты товаров или доставки. Следует быть осторожными с предложениями заработка, если требуют предоплату или установку программ.

Специалисты также рекомендуют использовать антивирусное ПО и не устанавливать приложения из неизвестных источников, проверять ссылки перед переходом.