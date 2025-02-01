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Первую тюменскую электростанцию включили в реестр памятников

Общество, 17:10 13 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Здание первой в Тюмени электростанции (ул. Госпаровская, 33) внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Электростанция была сооружена в 1893 году белевским купцом, основателем Жабынского механического завода Игнатовым.

"Благодаря строительству электростанции в XIX веке были электрофицированы тюменские пристани", — отмечают в комитете.

Реставрация электростанции началась в 2015 году и продлилась семь лет. Сейчас в ней располагается офис компании "Брусника".

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# памятники архитектуры

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