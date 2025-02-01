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Виктор Квасов посетил тюменский "Центр оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика"

Общество, 20:37 13 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по Тюменскому центру оздоровления и реабилитации "Красная гвоздика" провели для участника программы "Время героев" Виктора Квасова. Ему показали возможности центра по оздоровлению и реабилитации тюменцев, в том числе участников СВО.

"Реабилитацию в центре проходят ветераны спецоперации, имеющие инвалидность, родители погибших участников. Для них созданы все условия", - подчеркнула в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра Маргарита Бабушкина.

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Во время экскурсии она представила лечебную базу, которая отвечает всем современным стандартам и постоянно обновляется, благодаря поддержке правительства Тюменской области. В центре создан отличный потенциал для проведения реабилитации людей с различными заболеваниями: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний и многих других.

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По словам Маргариты Бабушкиной, отдельного внимания заслуживает психологическая служба центра. Там с людьми работают квалифицированные специалисты по авторским методикам.

Виктор Квасов отметил широкий спектр услуг, предоставляемых центром, возможность субсидирования и бесплатного предоставления путевок некоторым категориям граждан. "Рекомендую ветеранам, инвалидам, участникам специальной военной операции посетить центр, чтобы пройти реабилитацию, как физическую, так и психологическую", - посоветовал он.

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Участник программы отметил, что в ходе стажировки ему поступает огромное количество информации. Он считает, что его цель – понять все смыслы, направления, задачи, которые стоят перед государством, регионом. Погрузиться в процессы и эффективно действовать в дальнейшем.

Виктор Квасов пожелал успехов участникам дополнительного отбора на программу и рекомендовал, не сомневаясь, идти в проект "Время героев".

"Это тоже служение государству, служение народу на линии фронта внутри государства. Мы как военнослужащие уже на государственной и гражданской службе будем выполнять те задачи, которые ставит перед нами верховный главнокомандующий", - подытожил участник программы "Время героев".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

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# Виктор Квасов , Время героев , Красная гвоздика

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