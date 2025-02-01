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Тюменские журналисты обсудили образование и ИИ в работе с Владимиром Соловьевым

Общество, 15:47 13 февраля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Вопросы образования и применения искусственного интеллекта в работе, вызовы профессии обсудили сотрудники тюменских районных и областных СМИ на встрече с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым.

Председатель Тюменского союза журналистов Павел Девайкин задал гостю вопрос о журналистском образовании и его будущем.

Ситуацию с бюджетными местами на факультетах журналистики Владимир Соловьев назвал крайне тяжелой. "Мы даже думаем собрать мнения деканов и написать письмо, чтобы вернули бюджетные места для журналистов. Даже на факультете журналистики МГУ их осталось немного", — сказал он.

Также спикер выступает против объединения вузовских направлений по журналистике и филологии. По его словам, это совершенно не пересекающиеся профессии.

Об интересе современной молодежи к членству в Союзе журналистов России спросил фотокорреспондент Евгений Шаров. Владимир Соловьев подчеркнул, что для молодых коллег в регионах союз становится модным.

"Иметь удостоверение союза — круто. Раньше в составе были представители районных, городских газет. Сейчас в союзе много представителей интернет-СМИ, телевизионщиков, радийщиков. Они видят, что мы занимаемся образовательными историями, помогаем, защищаем", — пояснил он.

Представители местных СМИ подняли и вопрос популярности журналов. Владимир Соловьев подтвердил, что в некоторых регионах это действительно есть.

"Где-то растут тиражи, где-то переформатируют газеты в журналы. В родном Ногинске я начинал свой пусть в газете "Знамя коммунизма". Сейчас это журнал, посвященный бизнесу, коммерции. В некоторых регионах тиражи растут. Услышал о том, что набирают популярность журналы в региональной прессе Соединенных Штатов Америки. Людям надоело сидеть в интернете, они понимают, что печатное слово — это серьезно. Им интересно, что происходит рядом с домом. Надеемся, что и у нас тиражи будут расти", — поделился спикер.

Волнует журналистов и искусственный интеллект. Владимир Соловьев предположил, что обязанности по части журналистских профессий ИИ возьмет на себя. Все-таки работу в поле технологические решения вряд ли заменят. Талантливым коллегам искусственный интеллект только в помощь, убежден председатель Союза журналистов России.

Кроме того, Владимир Соловьев рассказал о новых проектах, инициированных Союзом журналистов России. Так, телекинофорум "Вместе", на протяжении 20 лет проходивший в Ялте, переформатировали. По словам Соловьева, "Вместе" демонстрировал стремление Крыма к России, но так как республика воссоединилась с родной гаванью, теперь телекинофорум носит название "Новая реальность". Его организовывали в Туле, Железноводске, летом 2025 года его примет Нижний Новгород. В ближайшее время в Сети выложат положение о конкурсе.

В конце года Союз журналистов России проведет новую премию "Золотая стратегия", название которой подсказал искусственный интеллект. Событие направлено на сотрудников PR-агентств, пресс-служб.

Отметим, 13 февраля председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев находится с рабочим визитом в Тюменской области. Утром гость встретился со студентами кафедры философии, медиа и журналистики ТюмГУ. Владимир Соловьев рассказал про свой творческий путь, работу организации, которую возглавляет, выслушал вопросы будущих сотрудников СМИ.

Днем председатель Союза журналистов России принял участие в открытии выставки "Жизнь Za СВОих" в историческом парке "Россия – моя история" 13 февраля. В экспозицию включены работы тюменского фотографа Михаила Калянова, сделанные на Донбассе. Фотокорреспондент умер 31 октября 2024 года. На открытии выставки тюменца посмертно наградили медалью "Честь. Достоинство. Профессионализм".

Инна Пахомова

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# Владимир Соловьев , Союз журналистов России

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