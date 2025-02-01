Коллеги рассказали о тюменском фотокорреспонденте Михаиле Калянове

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Удивительный интеллектуал, немного ворчливый, но при этом очень добрый — таким вспоминают тюменского фотокорреспондента Михаила Калянова его коллеги. Военные корреспонденты Дмитрий Григорьев и Андрей Гусельников приехали на выставку "Жизнь Za СВОих", которая открылась в историческом парке "Россия – моя история" 13 февраля.

В 2022 году Михаил Калянов отправился в командировку в зону специальной военной операции. Он — единственный из фотокоров Тюменской области, побывавший "за ленточкой" в первые месяцы СВО.

С Михаилом на Донбассе работали Дмитрий Григорьев и Андрей Гусельников: снимали одну квартиру, ездили на съемки, обсуждали происходящее.

"За полгода нашей плотной работы мы сильно подружились. Помню, как в декабре он уехал домой, в Тюмень, я сильно расстроился, потому что его не хватало мне там. Прошелся по выставке, посмотрел снимки, сразу нахлынули воспоминания. Эти кадры выглядят, конечно, до мурашек", — поделился военкор газеты "Аргументы и факты" Дмитрий Григорьев.

На выставке есть портрет этого военного корреспондента. На одной фотографии Михаил запечатлел Дмитрия Григорьева, обнимающим кошку с ярко-зелеными глазами.

"Мы часто ездили по работе в Северодонецк, снимали там истории людей. В частности, помогали женщине, которая еще до начала СВО держала свой кошачий приют. Во время боев за город она под обстрелами спасала животных, кормила их. Мы периодически помогали ей, привозили корм. Однажды я взял на руки одну кошку с очень яркими глазами. Миша сфотографировал меня с ней. Я скинул снимки редактору и он сказал: "На обложку!". Когда Миша работал в тюменских "Аргументах и фактах", он хотел, чтобы фотография попала на обложку. Свою мечту он исполнил", — рассказал Дмитрий Григорьев.

Другой военкор — Андрей Гусельников — изображен за работой на фоне здания колледжа после прилета ракеты. Андрей говорит, что даже не заметил, как Михаил сделал этот кадр.

"Когда весной и летом 2022 года шло освобождение Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, мы пешком проходили все эти места вслед за бойцами. Каждый снимок пробуждает воспоминания. Это прожитая жизнь. Поскольку она была прожита с Мишей, понятно, что он один из дорогих для нас людей. Бойцы живут будто одной семьей, журналисты так же объединяются в небольшие группы. У нас сложилось то, что я в шутку называл "Уральская банда военкоров". Миша был частью нашей команды, мы вместе отправлялись на выезды", — рассказал Андрей Гусельников.

Фотокорреспондент Евгений Шаров рассказывает о Михаиле больше как о друге, нежели о коллеге. По его словам, он всегда был готов прийти на помощь.

"Михаил был непростым человеком. Но он всегда был другом. В самые сложные, трудные времена он был рядом. Могли не видеться на протяжении долгого времени, но когда возникал сложный момент, он все бросал и приходил на помощь. Таким я его запомнил", — поделился Евгений Шаров.

В экспозицию, по его словам, вошла лишь малая часть из того, что снял Михаил Калянов. На выставке собрали последние работы на актуальную тему. Как отмечает Евгений Шаров, стиль автора чувствуется, даже, если бы не было указано авторство. Снимки Михаила Калянова узнаваемы.

"Миша снимал в своей неповторимой манере. Думаю, те, кто долго его знали, сразу бы по фотографиям поняли, что это его работы", — заключил его друг.

Мама фотокорреспондента Людмила Калянова поблагодарила организаторов и гостей выставки. "Он делал все на разрыв аорты. Он делал, потому что умел и любил свое дело. Буду рада, если выставка получит резонанс среди детей и людей, которые занимаются фотографией", — сказала она.

Напомним, на церемонии открытия выставки "Жизнь Za СВОих" Михаила Калянова посмертно наградили медалью "Честь. Достоинство. Профессионализм". Высшую награду Союза журналистов России председатель организации передал в руки Глеба - сына умершего фотографа.

Напомним, фотокорреспондент умер 31 октября 2024 года. 13 февраля 2025 года ему бы исполнилось 45 лет.

Выставка открыта на втором этаже исторического парка "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) до 16 марта. Подробнее о событиях, которые фиксировал Михаил на Донбассе, можно узнать, перейдя по QR-кодам на фото.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова