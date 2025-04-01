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В Тобольске впервые проведут масштабный рок-фестиваль

Общество, 13:44 19 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальный фестиваль "Абалак рок-фест" впервые состоится в Тобольске 22-23 августа. Он развернётся сразу более чем на 15 площадках, а главное действие сосредоточится в Абалаке и на Базарной площади.

Здесь будут ждать не только концерты, но и ярмарка, тематические фотозоны, фудкорт с разнообразными угощениями и интерактивные зоны для всей семьи.

"На сцену выйдут легенды русского рока, молодые группы и кавер-коллективы. А на улицах Тобольска проедет колонна байкеров клуба Harley-Davidson — настоящий парад свободы и скорости, который уже стал визитной карточкой фестиваля. "Абалак Рок-фест" объединит более пяти тысяч гостей со всей страны и станет точкой притяжения для всех, кто любит живую музыку, атмосферу праздника и яркие эмоции", - пишет в своих соцсетях глава города Петр Вагин.

Подготовка к фестивалю уже стартовала — запущена уличная реклама, на мероприятие приглашены, в том числе местные рок-группы.

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# рок-музыка , Тобольск , фестиваль

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