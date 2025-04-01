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Тюменские автоинспекторы объяснят водителям необходимость правильно выбирать скорость

Общество, 14:21 19 апреля 2025

Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разъяснительные мероприятия о необходимости выбора скорости с учетом дорожных и погодных условий пройдут на федеральных и региональных трассах Тюменской области. Их проведут сотрудники Госавтоинспекции региона.

"Важно, чтобы каждый водитель понимал, что погодный фактор играет очень большую роль. Погода ежедневно преподносит сюрпризы в виде дождя, снега, и даже гололеда, - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. - Когда водители не учитывают тормозной путь, состояние дорожного покрытия и неправильно выбирают дистанцию, происходят такие виды ДТП, как наезды на препятствия, на стоящие транспортные средства".

В этом году на дорогах области произошло 476 аварий, в них погибли 45 человек, 642 ранены. Каждое десятое ДТП связано с наездом на препятствие из-за неправильного выбора скоростного режима, сообщает Госавтоинспекция региона.

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# водители , Госавтоинспекция Тюменской области

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