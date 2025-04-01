  • 19 апреля 202519.04.2025суббота
  • USD81,1371
    EUR92,2232
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер южный

Восемь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:41 19 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки. На ликвидацию последствий ДТП ️подразделения МЧС России по региону привлекались 12 раз, помощь населению оказана четыре раза, сообщает ведомство.

Так, около двух часов ночи 18 апреля произошел пожар в квартире жилого дома в Тюмени по ул. Велижанская, 66. Девять человек эвакуировали, шесть спасли. Травмы получило три тюменца. Причина пожара – аварийный режим электрооборудования.

В Упорово около пяти часов утра горела хозяйственная постройка. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек. Пострадавших нет. Причина возгорания – устанавливается. Еще одна хозпостройка горела в с. Новая Заимка, где причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет.

В начале 10 утра поступило сообщение о пожаре вагон-бытовки в Тюмени по ул. Соболевского, д. 3. Пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.

Днем в Тюмени на улице Революции, 228 к.1 произошло возгорание в помещении салона красоты. Огнём повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один квадратный метр. Причина - короткое замыкание.

Вечером в Заводоуковском округе на автодороге произошел пожар легкового автомобиля. Возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра. Никто не пострадал. Причина - короткое замыкание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 19.04.2025Восемь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки
10:36 19.04.2025В торговом центре Тюмени произошло возгорание в кафе
19:37 18.04.2025Шестерых жителей Тюменской области оштрафуют за посещение лесов
12:14 18.04.2025Четыре человека пострадали в ДТП в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора