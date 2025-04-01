Восемь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки. На ликвидацию последствий ДТП ️подразделения МЧС России по региону привлекались 12 раз, помощь населению оказана четыре раза, сообщает ведомство.

Так, около двух часов ночи 18 апреля произошел пожар в квартире жилого дома в Тюмени по ул. Велижанская, 66. Девять человек эвакуировали, шесть спасли. Травмы получило три тюменца. Причина пожара – аварийный режим электрооборудования.

В Упорово около пяти часов утра горела хозяйственная постройка. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. В тушении было задействовано две единицы техники и семь человек. Пострадавших нет. Причина возгорания – устанавливается. Еще одна хозпостройка горела в с. Новая Заимка, где причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет.

В начале 10 утра поступило сообщение о пожаре вагон-бытовки в Тюмени по ул. Соболевского, д. 3. Пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров. Причина происшествия устанавливается.

Днем в Тюмени на улице Революции, 228 к.1 произошло возгорание в помещении салона красоты. Огнём повреждена внутренняя отделка и имущество на площади один квадратный метр. Причина - короткое замыкание.

Вечером в Заводоуковском округе на автодороге произошел пожар легкового автомобиля. Возгорание ликвидировано на площади три квадратных метра. Никто не пострадал. Причина - короткое замыкание.