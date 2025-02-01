Спектакль по роману Достоевского представит Тюменский театр кукол

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три премьеры, в том числе один взрослый спектакль, представит Тюменский театр кукол в 2025 году. В октябре зрители увидят постановку по роману "Идиот" Фёдора Достоевского. Об этом рассказал директор театра Роман Явныч на пресс-конференции 13 февраля.

"Львиная доля усилий производственных цехов с декабря и до премьеры направлена на создание нашего нового взрослого спектакля. Мы пошли навстречу аудитории, которая посмотрела спектакль "Мастер и Маргарита" и вполне небезосновательно требует дать еще чего-нибудь. "Идиот" — не самое простое произведение, но, я думаю, это будет интересный опыт, в том числе сценический", — отметил Роман Явныч.

Режиссер спектакля — Наталья Явныч, художник — Елена Волкова. К работе привлекут приглашенных специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга — хореографа и видеографа. Сейчас создают материальную часть постановки — шьют костюмы, делают реквизит.

Роман Явныч напомнил, что Тюменскому театру кукол в декабре 2025 года исполнится 80 лет.

"Следующий сезон станет юбилейным, и премьера спектакля для взрослого зрителя "Идиот" станет его ярким началом", — уверен он.

Маленьких зрителей ждут две премьеры. В апреле тюменцам представят спектакль "Вода" от бейби-театра супругов Устюговых из Москвы. Он рассчитан на детей в возрасте от 10 месяцев до четырех лет. А в декабре состоится премьера спектакля "Мой снежный друг" по пьесе современного драматурга, актера Омского театра кукол Дмитрия Войдака.

Вера Корушнова