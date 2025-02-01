В Тюменской области реализуют проекты традиционных промыслов и ремесел
32 проекта Тюменской области, направленные на продвижение, сохранение и развитие народно-художественных промыслов, получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Их реализуют в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Сладковском, Упоровском, Ишимском, Нижнетавдинском, Вагайском районах, сообщает региональный департамент культуры.
В числе гранотополучателей: ▫️Мастерская "Возвращение к истокам" в Вагайском районе – мастера с детьми создадут передвижную выставку из 60 народных кукол; Фестиваль современного искусства "Артчоус" в Тюмени - маркет современного искусства, мастер-классы и лекции; мастерская "Ишимские узоры" познакомит жителей с историей сибирского ковроткачества; арт-проект "Ремесленная елка" в Ишиме; "Культурная вышивка" повысит привлекательность вышивки среди тюменских подростков, поможет им развить навыки рукоделия.