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В Тюменской области реализуют проекты традиционных промыслов и ремесел

Общество, 18:04 14 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 проекта Тюменской области, направленные на продвижение, сохранение и развитие народно-художественных промыслов, получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Их реализуют в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, Тобольске, Сладковском, Упоровском, Ишимском, Нижнетавдинском, Вагайском районах, сообщает региональный департамент культуры.

В числе гранотополучателей: ▫️Мастерская "Возвращение к истокам" в Вагайском районе – мастера с детьми создадут передвижную выставку из 60 народных кукол; Фестиваль современного искусства "Артчоус" в Тюмени - маркет современного искусства, мастер-классы и лекции; мастерская "Ишимские узоры" познакомит жителей с историей сибирского ковроткачества; арт-проект "Ремесленная елка" в Ишиме; "Культурная вышивка" повысит привлекательность вышивки среди тюменских подростков, поможет им развить навыки рукоделия.

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# гранты , культура , ремесла

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