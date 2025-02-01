На Аллее героев в Тобольске установят четыре дополнительные стелы

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Четыре дополнительные стелы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, создадут и установят в Тобольске. Соответствующее решение принято на комиссии по монументальному искусству, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

"Мы продолжили работать с архивами, и в Год защитников Отечества, объявленный нашим президентом, увековечим имена героев Советского Союза Петра Бабичева и Николая Сотникова, а также полных кавалеров ордена Славы Анатолия Кадырова и Александра Кирьянова. Их подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны и нашего города. Через барельефы расскажем историю о земляках-героях", - отметил глава города.

Эскизы будущих скульптур представил художественный руководитель ООО "Творческое объединение "Екатеринбургский художественный фонд" Сергей Титлинов.

Петр Вагин выразил уверенность, что эти монументы станут достойным продолжением Аллеи героев на площади Победы, где уже установлено 10 памятных стел.