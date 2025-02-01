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На Аллее героев в Тобольске установят четыре дополнительные стелы

Общество, 14:57 14 февраля 2025

Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

Четыре дополнительные стелы, посвященные участникам Великой Отечественной войны, создадут и установят в Тобольске. Соответствующее решение принято на комиссии по монументальному искусству, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

"Мы продолжили работать с архивами, и в Год защитников Отечества, объявленный нашим президентом, увековечим имена героев Советского Союза Петра Бабичева и Николая Сотникова, а также полных кавалеров ордена Славы Анатолия Кадырова и Александра Кирьянова. Их подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны и нашего города. Через барельефы расскажем историю о земляках-героях", - отметил глава города.

Эскизы будущих скульптур представил художественный руководитель ООО "Творческое объединение "Екатеринбургский художественный фонд" Сергей Титлинов.

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Петр Вагин выразил уверенность, что эти монументы станут достойным продолжением Аллеи героев на площади Победы, где уже установлено 10 памятных стел.

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# Год героев , День Победы , Петр Вагин , Тобольск

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