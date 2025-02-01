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Первый этап чемпионата по мотокроссу пройдет в Тюмени

Спорт, 15:30 14 февраля 2025

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первый этап чемпионата и первенства Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплинах "Мотокросс" пройдет на стадионе спортивной школы "Старт XXI век" 15 февраля. Соревнования посвящены памяти воспитанника спортивной школы Данила Луняшина, погибшего на СВО, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В заездах примут участие участники личных чемпионатов России, участники Кубков России, победители региональных и муниципальных соревнований по мотоспорту 2024 года, спортсмены Ямала и Югры, спортсмены из Тобольска и Ялуторовска.

Участников, занявших призовые места, наградят дипломами и медалями соответствующих степеней.

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