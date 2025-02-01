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Около тонны продуктов, вещей и медикаментов отправили ялуторовчане в зону СВО

Общество, 17:31 14 февраля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около тонны гуманитарной помощи отправили жители Ялуторовского района в зону СВО. В составе груза: продукты, медикаменты, теплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи, письма от школьников и другое.

С начала 2025 года общими усилиями на поддержку участников спецоперации здесь собрано 570 тыс. рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Посылки от жителей Ялуторовского района нашим бойцам придут к 23 февраля. Их увезут "Ветераны-пограничники Тюменской области". В сборе гумпомощи участвовали предприятия и учреждения, сотрудники администрации района, общественные организации, неравнодушные жители сел", - сказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

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Руководитель муниципалитета поблагодарил жителей за активную поддержку земляков-участников СВО.

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# гуманитарная помощь , гуманитарный груз , СВО

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