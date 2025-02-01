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В Тюменской области восстановят лес на 8 тысячах га

Губернатор, 14:35 14 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 8 тыс. га проведут работы по лесовосстановлению и лесоразведению в Тюменской области в 2025 году. Это предусмотрено федеральным проектом "Сохранение лесов", который продолжится теперь в рамках нового нацпроекта "Экологическое благополучие". Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Проект "Сохранение лесов" важный, мы уже многое сделали. В нашем регионе он работает с 2019 года. За это время высажено почти 48 тысяч гектаров леса", - отметил глава региона.

Отметим, в 2024 году площадь восстановленных насаждений в 1,5 раза превысила площадь погибших и вырубленных.

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# Александр Моор , национальный проект Экологическое благополучие

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