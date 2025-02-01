Тюменцы стали победителями всероссийской олимпиады по лучевой диагностике
Врачи из Тюменской области стали победителями Всероссийской олимпиады по лучевой диагностике для ординаторов. Регион представила команда врачей-стажеров отделения лучевой диагностики Областной клинической больницы № 2, сообщает инфоцентр правительства региона.
"Невероятно гордимся нашими молодыми специалистами, они заняли почетное первое место среди участников со всей страны. Все это говорит об их невероятном желании повышать свои компетенции, получать новые знания в области рентгенологии и совершенствоваться раз за разом", — отметил заместитель главного врача по развитию науки и инновациям ОКБ № 2 Рустам Талыбов.
Второе место на олимпиаде заняла команда Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, третье место — команда НМИЦ хирургии имени Вишневского.