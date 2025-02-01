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Мужчину в зелёных штанах разыскивают за кражу продуктов в Тюмени

Происшествия, 14:10 15 февраля 2025

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже продуктов из сетевого магазина в Тюмени разыскивают сотрудники полиции, сообщает УМВД по Тюменской области.

12 февраля в магазине "Чижик" по ул. Тимуровцев, 57 корп. 2, мужчина похитил продукты. Подозреваемый - среднего телосложения 35-40 лет, рост 170-175 см, был одет в чёрную куртку, зелёные штаны и черную шапку.

Если Вам известна какая-либо информация о личности и местонахождении подозреваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 799-806, либо 102.

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# кража , розыск

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