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Полузащитник с итальянским опытом пополнил футбольный клуб "Тюмень"

Спорт, 14:49 15 февраля 2025

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Контракт с футбольным клубом "Тюмень" подписал полузащитник Даниил Григорьев. В день первого домашнего матча сибиряков, 16 марта, ему исполнится 23 года.

За свою ещё карьеру земляк самого опытного футболиста "Тюмени" Дениса Ткачука, оба родились в Белгороде, успел дойти до полуфинала Кубка России и поиграть в Италии.

Текущий сезон Даниил Григорьев начал в красноярском "Енисее". Провёл в его составе 12 матчей МЕЛБЕТ-Первой лиги, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Выступать за "Тюмень" он будет под номером 18.

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