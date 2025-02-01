Полузащитник с итальянским опытом пополнил футбольный клуб "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Контракт с футбольным клубом "Тюмень" подписал полузащитник Даниил Григорьев. В день первого домашнего матча сибиряков, 16 марта, ему исполнится 23 года.

За свою ещё карьеру земляк самого опытного футболиста "Тюмени" Дениса Ткачука, оба родились в Белгороде, успел дойти до полуфинала Кубка России и поиграть в Италии.

Текущий сезон Даниил Григорьев начал в красноярском "Енисее". Провёл в его составе 12 матчей МЕЛБЕТ-Первой лиги, отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. Выступать за "Тюмень" он будет под номером 18.