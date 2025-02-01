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Театральная лаборатория "Рампа" приглашает молодых тюменцев

Общество, 16:43 15 февраля 2025

Театральная лаборатория «Рампа» во ВКонтакте | Фото: Театральная лаборатория «Рампа» во ВКонтакте

Театральная лаборатория "Рампа" будет работать в мультицентре "Контора пароходства" и в учебно-лабораторном корпусе ТюмГУ по ул. Республики, 9 с 3 по 9 марта.

Участников ждут открытые мастер-классы, тренинги и лекции в области театрального искусства. Узнать подробности и зарегистрироваться можно до 26 февраля в сообществе во ВКонтакте.

Приглашают молодых людей от 16 лет — режиссёров, актёров, танцоров и всех, кто интересуется творчеством. Под руководством федеральных экспертов участники создадут собственные театральные эскизы и перформансы.

В конце проекта они представят свои работы публике на одной из городских площадок. В ходе лаборатории пройдут обучающие мероприятия по направлениям "Театр художника" и "Драматический театр", пишет КП-Тюмень

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