Об отношениях человека и природы рассказали на выставке "Живое-зеленое" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Живое-зеленое" открыли в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 15 февраля. Выставка – это диалог искусства и экологии, в котором 26 художников переосмысливают взаимоотношения человека и природы. Через живопись, скульптуру, инсталляции и мультимедиа-форматы авторы предлагают взглянуть на экологические проблемы не как на сухую статистику, а как на личную историю каждого из нас.

Автор идеи – тюменская художница Алевтина Юрчак. Экспозиция включила восемь ее работ. Одна из масштабных – полиптих “Тайны древних друидов”. Она состоит из фигур высоких зеленых существ, созданных автором из мусора, папье-маше и акрила.

"Живое-зеленое" проходит в Тюмени второй год и собирает художников не только областной столицы, но и из других городов. Так, в этот раз на выставке представлены работы Анны Токаревой из Москвы.

"Присоединились все, кому небезразлична тема экологии. Три работы посвящены анапской катастрофе, когда произошел разлив мазута. Есть работы, которые были сделаны для выставки специально. Я изготовила истуканов, в которые поместила кактусы. Эти арт-объекты украсили столы в холле "Космоса", – поделилась куратор экспозиции Маша Хайбуллина.

Махабат Альжанова передала на выставку две своих работы – "Нефть" и "Редкость". По словам девушки, с помощью своего творчества она хотела бы донести до горожан мысль о необходимости охраны окружающей среды. Эта тема близка тюменке, поскольку прошлая ее деятельность была связана с водоснабжением и водоотведением.

Картина "Нефть", написанная акварелью и белым акрилом, изображает трагическую сцену, в центре которой находится девушка, утопающая в черной вязкой массе. Ее тело частично погружено в густой мазут, который символизирует загрязнение Черного моря. Работа служит напоминанием о последствиях загрязнения окружающей среды и необходимости защиты природы.

На выставке можно увидеть картины "Гилевская роща" и "Зайки на лужайке" пенсионерки Ольги Маруниной. Она занимается творчеством на протяжении семи лет. Сориентироваться в мире искусства тюменке помогала известная художница Альфея Мухаметова.

"Тема экологии близка мне как и любому человеку. Хочется жить в чистоте, гулять по чистым паркам и лесам. Так как мы с семьей любим Гилевскую рощу, часто бываем там, изобразила это место. Вторая картина – с животными. Я с кондинских просторов, там спокойно гуляют зайцы, им никто не мешает", – рассказала она.

В рамках открытия выставки в молодежном театральном центре прошли лекция "Гринвошинг: зеленая стирка или зеленый обман. Как не купиться на экологический маркетинг" от проекта "Крышка", экологическая викторина, эко-арт-терапия от художницы выставки Людмилы Парфеновой "Я – часть природы!".

Кроме того, 20 февраля в 19 часов в малом зале театрального центра пройдет лекция об экологичном образе жизни. В этот вечер горожане узнают, как стать экологичным в большом городе. Им расскажут об экопривычках, которые изменят жизнь, фишках по сокращению отходов.

28 февраля 19 часов начнется иммерсивная лекция "Шепот растений". Эта встреча будет сочетать в себе искусство, эксперимент и познание.

Выставка проработает в холле МТЦ "Космос" до 15 марта. Ознакомиться с экспонатами можно самостоятельно: каждый сопровождается аннотацией. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова