Тюменцев предупреждают об усилении ветра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Порывы ветра до 17 метров в секунду прогнозируются на 17 февраля. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по Тюменской области.

По данным Тюменского гидрометцентра, на юге области будет облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, в юго-восточных районах без существенных осадков, ветер юго-восточный, южный 7–12 метров в секунду, температура воздуха составит от восьми до тринадцати градусов ниже нуля.

Днем небольшие, местами умеренные осадки, местами метель, ветер южный, юго-западный метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ожидается потепление, температура воздуха составит от одного до шести градусов ниже нуля. На дорогах местами возможна гололедица.