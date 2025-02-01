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Тюменская компания построит школу в Омутинском районе

Экономика, 16:05 17 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское ООО "Строительная компания "МИР" выиграло тендер на строительство школы в с. Ситниково Омутинского района. Она рассчитана на 200 мест, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

После подписания договора с Управлением капитального строительства Тюменской области подрядчику предстоит демонтировать старое здание школы и на этом месте построить новое образовательное учреждение.

Все работы должны быть выполнены в 2027 году.

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# ГУС Тюменской области , строительство школ

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