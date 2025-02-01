В Тюмени задержали мужчину, который планировал сбыть синтетические наркотики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспекторами полка ДПС Госавтоинспекции задержали молодого человека, из куртки которого изъяли 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета и стеклянную колбу.

Экспертиза установила, что это был наркотик N-метилэфедрон массой более 10 граммов, сообщает пресс-служба управления МВД России по Тюменской области.

"Подозреваемый рассказал оперативникам, что на территории областного центра взял из тайника 16 свертков с порошкообразным веществом. Часть употребил сам, а остальное должен был реализовать путем оборудования тайников на территории Тюмени", - отмечено в сообщении.

Следственное управление УМВД России по Тюмени возбудило дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 15 лет. Подозреваемого заключили под стражу.